Англія

Фахівець також заявив, що фани Челсі повинні бути задоволені підписанням українця.

Легенда збірної Англії, Ліверпуля а нині тренер Стівен Джеррард прокоментував яскравий дебют Михайла Мудрика в АПЛ.

Нагадаємо, що українець вийшов на поле на 55 хвилині матчу Ліверпуль — Челсі. Він мав моменти, декілька успішних обводок та показав свій дриблінг.

"Я був би дуже дуже вражений грою нового футболіста, Михайла Мудрика, якби я був уболівальником Челсі. Він може грати сильно епізодами.

Деякі з його сьогоднішніх рухів на полі були неймовірними. Він нагадав мені Ар'єна Роббена. Його роботою ногами, наскільки він швидкий, як він працює з м'ячем...

Ще раз повторю, я був би задоволений на місці фанатів Челсі", — цитує Стівена Джеррарда Football London.

Нагадаємо, що статистичні портали непогано оцінили дії Мудрика у дебютному матчі в Челсі.