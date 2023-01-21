Англія

Українець вперше зіграв за Челсі в АПЛ.

У рамках 21 раунду англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі та Ліверпуль не змогли виявити переможця (0:0).

Головною подією для українського вболівальника став дебют вінгера Михайла Мудрика за Челсі. Він вийшов на поле на 55 хвилині замість Холла.

Мудрик показав достатньо непогану гру, мав моменти, і був непогано оцінений статистичними порталами.

WhoScored йому видав 6,8 — це найкраща оцінка з тих футболістів, які вийшли на поле із лави для запасних.

Від SofaScore він отримав 6,9, що також є найвищим балом серед тих, кто підсилював Челсі під час гри.

Дивіться відеоогляд матчу між Челсі та Ліверпулем на Football.ua.