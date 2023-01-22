Англія

Новачок Челсі розповів про своє приєднання до клубу.

Лондонський Челсі є дуже активним під час поточної зимньої трансферної кампанії, і одним із підписань "синіх" за 38 млн євро став французький захисник Монако Бенуа Бадьяшиль.

21-річний виконавець уже встиг дебютувати в складі нової для себе команди, і тому дав розлоге інтерв’ю з цього приводу.

"Я дуже, дуже щасливий. Носити футболку такого знаменитого клубу, як Челсі — це честь для мене.

Також для мене було важливо, що я зміг швидко дебютувати в матчі проти Крістал Пелес. Вважаю, що показав прийнятну гру, але головне те, що я взагалі грав у тому матчі. Я залишив поле щасливим, тому що ми здобули перемогу та провели "сухий" матч. Для захисника це — найголовніше. Сподіваюсь, цей результат допоможе нам стати на шлях перемог.

Головна причина, чому я перейшов до Челсі, полягає в тому, що у цього клубу захоплюючий проєкт. Я з нетерпінням чекаю на майбутні виклики, адже наші плани на майбутнє дуже цікаві.

Тут, вочевидь, уміють доказувати, що дуже вірять у молодь, і цей клуб є дуже пристосованим для цього. Проєкт Челсі мене переконав, щойно ми про нього заговорили з представниками клубу.

У мене навіть не було можливості поговорити з Гремом Поттером упродовж усього процесу підписання контракту. Це сталось уперше лише тоді, коли я вже долучився до команди.

Головне для мене в цьому сезоні — якомога більше сприяти розвитку клубу. У такому великому клубі, як Челсі, завжди хочеться виграти якомога більше трофеїв, і перше, що ми можемо зробити, це спробувати ще трохи піднятися в таблиці АПЛ.

Зараз ми дійсно не в найкращому становищі, тому нам потрібно виграти якомога більше ігор від цього моменту й аж до кінця сезону.

Мій головний пріоритет — наполегливо працювати, продовжувати вдосконалюватися в якості гравця та робити все можливе для клубу, щоб ми вигравали.

Звичайно, якщо говорити про власників, то Тодд Болі хоче покращити Челсі в тих моментах, які залежать безпосередньо від нього. Тільки він може вирішувати, що вони саме потрібно робити з його грошима. Якщо це покращує клуб, то це дійсно фантастично.

Я взагалі не відчуваю тиску з приводу 38 млн євро, які за мене заплатили, якщо чесно. Ми тут для того, аби грати в футбол, це — головне. Ось на чому я повинен зосередитися.

Я маю змогу навчатись у досвідчених гравців, із якими я тренуюся та граю разом, і з якими я спілкуюся щодня. Тут є кілька фантастичних виконавців, і я можу в них багато чому навчитись та рости як гравець.

Перш за все, це справжня честь грати поруч із Тіаго Сілвою. Знаєте, для такого молодого гравця, як я, він є людиною, яка робить усе якимось легким. Він — легенда, згодні? Він справжній лідер та дуже, дуже досвідчений футболіст.

Будь-яка порада, яку він дає мені, завжди мною вітається. Він постійно говорить до мене, навіть під час гри, а не тільки на тренуваннях.

Безперечно, у мене є приклади й із моєї рідної країни — Марсель Десаї, Вільям Галлас та Франк Лебеф, які грали в Челсі. У них були видатні кар’єри, і вони є гравцями, які мене надихають.

Але кожен гравець різний, у кожного своя доля, у кожного — своя кар'єра.

Коли мені було шість, я почав грати за Лімож у молодіжній команді. У вісім років я почав грати за Малешербес, а в 12 років підписав контракт із Монако. Але насправді я переїхав туди тільки з 15 років. У 16 я підписав свій перший професійний контракт, і з 17 я почав грати в першій команді.

У Челсі я намагатимусь продовжувати вселяти вболівальникам упевненість своєю грою. Але я не з тих, хто проводить час у соціальних мережах, хоча й бачив там один-два позитивних коментаря щодо мене. Це те, що дає мені віру в себе й заохочує продовжувати добре виступати для фанів", — заявив французький виконавець.

Наступний матч лондонський Челсі проведе вдома проти Фулгема 3 лютого, о 22:00.