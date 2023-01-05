Англія

Французький захисник перебрався в англійський чемпіонат.

Челсі доволі активно працює в поточне зимове трансферне вікно та вже зробив перше придбання, посиливши захисну ланку.

Як повідомляє офіційний сайт "пенсіонерів", новачком команди став оборонець Монако та молодіжної збірної Франції Бенуа Бадьяшиль.

Контракт між англійським клубом та французьким захисником укладено до літа 2030 року. Сума трансферу не повідомляється, проте очікувалось, що вона склала 37-38 мільйонів євро.

У поточному сезоні Бадьяшиль провів 16 поєдинків, у яких він забив два голи та заробив п'ять попереджень.