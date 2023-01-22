Англія

Форвард пояснив реакцію керманича.

Англійський Манчестер Сіті продовжує перегони за лондонським Арсеналом у турнірній таблиці англійської Прем’єр-ліги, однак відставання на п’ять очок дедалі частіше виводить із рівноваги головного тренера "містян" Хосепа Гвардіолу.

У підсумку, під час одного з останніх інтерв’ю іспанський фахівець заявив, що його не надто турбує доля команди в чемпіонаті Англії.

Слова керманича пробував пояснити під час спілкування з пресою нападник Сіті Ріяд Марез.

"Гвардіола постійно про нам каже. Він хоче тільки одного: щоб ми були тими, ким ми є. Такими, які грали в останній грі проти Тоттенгема. Хоча це, переважно, стосується другого тайму. Це тому, що коли ми граємо саме таким чином, нас дуже важко здолати. І вже потім він хоче, щоб ми дивились на стан справ у турнірній таблиці.

Зрештою, він дійсно правий. Ми маємо грати як команда, страждати як команда, і тільки після цього дивитись, куди приведе нас цей непростий шлях", — заявив алжирський виконавець.

Наступний матч Манчестер Сіті проведе в 1/16 фіналу Кубку Англії проти лондонського Арсенала.