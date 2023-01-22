Англія

Гравець проведе решту сезону в Нідерландах.

Португальський нападник Фабіу Сілва перейшов до складу англійського Вулвергемптона з португальського Порту за 40 млн євро півтора роки тому, проте за дебютний сезон в АПЛ так і не зміг отримати постійного місця в стартовому складі "вовків".

Англійський клуб на цьому тлі ухвалив рішення віддати 20-річного виконавця на початку поточного сезону до оренди в бельгійський Андерлехт.

У Лізі Жюпіле футболіст отримав чимало ігрової практики — 32 матчі (2555 хвилин), і при цьому став автором 11 голів та чотирьох гольових передач.

Однак, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Вулвергемптон вирішив достроково завершити його оренду в Бельгії, натомість відправивши свого гравця до сусідніх Нідерландів.

Там Сілва буде виступати в складі ПСВ до завершення поточного футбольного року.