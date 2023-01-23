Англія

Капітан "синіх" дав коментар щодо 22-річного українця.

Захисник Челсі Сезар Аспілікуета похвалив Михайла Мудрика за дебют у матчі проти Ліверпуля (0:0).

22-річний футболіст вийшов на заміну та непогано провив себе за відведений ігровий час.

"Я побачив дуже цілеспрямованого хлопця з великою рішучістю та великими амбіціями. Це була його перша гра з листопада, тому це було для нього своєрідною передсезонною підготовкою. Він відіграв 35 хвилин на Енфілді, це не найпростіший дебют. Я думаю, він блискуче зіграв.

Він добре ладнає з уболівальниками. Він футболіст, який поєднує у собі гарну гру з м'ячем та космічну швидкість. Ви могли бачити це. Він дуже впевнений у собі.

Я знаю ціну, що за нього заплатили. Але ми, гравці, ціни не встановлюємо. Це ринок, а на ринку існує конкуренція за гравців, тому я не думаю, що ціна має тиснути на нього.

Він просто має продовжувати грати так, як грав раніше. Приємно бачити його енергію, він стане дуже важливим гравцем", — наводить слова Аспілікуети Evening Standard.

Нагадаємо, що Мудрик перейшов до Челсі із Шахтаря, а сума трансферу, враховуючи бонуси, може зрости до 100 мільйонів євро.