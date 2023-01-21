Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 21 туру чемпіонату Англії, що відбувся 21 січня 2023, 14:30.

У рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі в гостях зіграв у нульову нічию з Ліверпулем.

З цікавого за підсумками цього поєдинку варто відзначити дебют за Челсі українського вінгера Михайла Мудрика, який вийшов на заміну на 55-й хвилині та помітно освіжив гру своєї команди.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ліверпуль — Челсі в 21 турі АПЛ-2022/23:



Ліверпуль — Челсі 0:0



Ліверпуль: Аліссон — Мілнер (Александер-Арнольд, 72), Конате, Гомес, Е. Робертсон — Кейта (Нуньєс. 62), Алькантара, Байцетич (Фабіньо, 82) — Елліотт (Джонс, 82), Салах, Гакпо (Гендерсон, 82).



Челсі: Аррісабалага — Чалоба (Аспілікуета, 81), Сілва, Бадьяшиль, Голл (Мудрик, 55) — Галлагер, Жоржиньйо — Зієш, Маунт (Чуквуемека, 81), Кукурелья — Гаверц (Обамеянг, 81).



Попередження: Байцетич, Мілнер — Чалоба