Англія

Тьяго — про свій трансфер в англійський клуб.

Півзахисник Ліверпуля Тьяго Алькантара пояснив, чому вирішив перейти до мерсисайдського клубу у 2020 році.

"Це було важливе рішення. Німецька ліга – приголомшлива, але ми вигравали її вісім років поспіль, тому я сказав: "Гаразд, треба спробувати щось складніше".

Найбільша з ліг на той момент і зараз – це Прем'єр-ліга.

Які команди, на мій погляд, є найзнаковішими у Прем'єр-лізі? У кого з них найкращий проєкт, найкращий тренер? Ліверпуль був ідеальною відповіддю на ці питання.

Думаю, ми добре підходили один одному з першого дня", – сказав Тьяго в інтерв'ю BT Sport.

Нагадаємо, наразі Ліверпуль перебуває на дев'ятій сходинці АПЛ.