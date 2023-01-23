Тьяго — про свій трансфер в англійський клуб.
ТЬЯГО АЛЬКАНТАРА, GETTY IMAGES
23 січня 2023, 18:15
Півзахисник Ліверпуля Тьяго Алькантара пояснив, чому вирішив перейти до мерсисайдського клубу у 2020 році.
"Це було важливе рішення. Німецька ліга – приголомшлива, але ми вигравали її вісім років поспіль, тому я сказав: "Гаразд, треба спробувати щось складніше".
Найбільша з ліг на той момент і зараз – це Прем'єр-ліга.
Які команди, на мій погляд, є найзнаковішими у Прем'єр-лізі? У кого з них найкращий проєкт, найкращий тренер? Ліверпуль був ідеальною відповіддю на ці питання.
Думаю, ми добре підходили один одному з першого дня", – сказав Тьяго в інтерв'ю BT Sport.
Нагадаємо, наразі Ліверпуль перебуває на дев'ятій сходинці АПЛ.