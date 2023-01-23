Польща

Несподіваний вибір керівників польської федерації.

На чемпіонаті світу-2022 збірна Польщі зуміла вперше за 36 років вийти з групи, проте головний тренер Чєслав Міхневич був звільнений зі своєї посади. Цілком імовірно, через неякісну гру "Кадри".

Свою роботу втратив і головний тренер Португалії Фернанду Сантуш. "Європейські бразильці" пробилися до 1/4 турніру, проте цього було замало для місцевої федерації.

Як повідомляє авторитетний футбольний журналіст Фабріціо Романо, шляхи поляків і Сантуша можуть зійтися. 68-річний спеціаліст дуже близький до нової роботи.

"Польща наближається до угоди щодо призначення Фернанду Сантуша новим головним тренером — угода, як очікується, діятиме до червня 2026 року.

Колишній тренер Португалії обговорює останні деталі, щоб зробити це найближчим часом", — пише інсайдер у своєму Твіттері.

Відзначимо, що португалець вже мав досвід роботи з іноземною для себе збірною. У 2010-2014 роках він очолював збірну Греції — щоправда, до того попрацювавши у кільком грецьких клубах.