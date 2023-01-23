Бразилець може перебратись в АПЛ.
Тете, getty images
23 січня 2023, 19:38
Лестер невдало проводить поточний сезон, тому активно працює над можливими підписанням в поточне зимове трансферне вікно.
Як повідомляє видання Daily Mail, англійський клуб розглядає можливість підписання Тете, що належить Шахтарю.
Портал Transfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро. Контракт гравця з Шахтарем діє до літа 2023 року.
В цьому сезоні Тете відіграв 19 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився шістьма голами та п'ятьма результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що представник Тете провів перемовини з чотирма клубами АПЛ.