Англія

Бразилець може перебратись в АПЛ.

Лестер невдало проводить поточний сезон, тому активно працює над можливими підписанням в поточне зимове трансферне вікно.

Як повідомляє видання Daily Mail, англійський клуб розглядає можливість підписання Тете, що належить Шахтарю.

Портал Transfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро. Контракт гравця з Шахтарем діє до літа 2023 року.

В цьому сезоні Тете відіграв 19 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився шістьма голами та п'ятьма результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що представник Тете провів перемовини з чотирма клубами АПЛ.