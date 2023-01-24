Англія

21-річний футболіст може піти на підвищення.

Мойзес Кайседо привернув увагу з боку Ліверпуля та Арсеналу, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, обидва клуби розпочали переговори з новими агентами 21-річного опорного півзахисника. Вони хочуть з'ясувати, чи можливий перехід і за яких умов.

Брайтон та Роберто Де Дзербі хочуть, щоб Кайседо залишився. Інтерес до нього також виявляє Челсі, який встиг запропонувати 55 мільйонів фунтів, але "чайки" відмовилися продавати свого футболіста.

У поточному сезоні еквадорець забив гол та віддав один гольовий пас у 21 матчі.