Англія

Форвард Вільярреала за крок до того, щоб приєднатися до "ірисок", але команда Антоніо Конте готова включитися в гру в останній момент.

Нападник Вільярреала Арно Данжума близький до того, щоб у зимове трансферне вікно перебратися до англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 25-річний нідерландець погодив угоду з Евертоном, пройшов медичне обстеження та очікує на підписання офіційних документів.

Однак, за інформацією джерела, Тоттенгем готовий в останній момент включитися в боротьбу за Данжуму і перехопити гравця в одного з аутсайдерів АПЛ, який з 23 січня цього року залишився без головного тренера через звільнення Френка Лемпарда.

Рішення щодо майбутнього нідерландського футболіста буде відоме найближчим часом, оскільки "шпори" включилися до боротьби буквально перед підписанням контракту з Евертоном.

Цього сезону Арно Данжума провів 17 поєдинків, у яких він забив 6 голів. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 35 мільйонів євро.