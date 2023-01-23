Англія

Незадовільні результати спричинили відставку англійського фахівця.

Евертон на офіційному сайті оголосив про звільнення Френка Лемпарда з посади головного тренера першої команди після поразки в матчі 21 туру англійської Прем'єр-ліги від Вест Гема (0:2), який є прямим конкурентом "ірисок" у боротьбі за виживання.

Причиною такого рішення від власників та керівництва мерсісайдського клубу стали незадовільні результати, які стали наслідком того, що Евертон у поточному сезоні ризикує залишити вищий дивізіон Англії та є одним з головних претендентів на історичний виліт до Чемпіоншипу.

Пол Тейт і Лейтон Бейнс будуть керувати командою до призначення нового менеджера.

Френк Лемпард очолив Евертон у січні 2022 року після відходу Рафи Бенітеса. Під керівництвом англійського фахівця мерсисайдський клуб уникнув вильоту в минулому сезоні та набрав 39 очок.

Після літа, під час якого клуб витратив 84 мільйони фунтів стерлінгів на підписання семи нових гравців, Евертон розпочав сезон-2022/23 у гідній формі. Вони програли лише два з восьми стартових матчів чемпіонату і на початку жовтня займали 11 місце в Прем'єр-лізі.

Однак згодом продовжити тримати цей рівень підопічним Френка Лемпарда не вдалося. У 20 матчах АПЛ вони здобули лише три перемоги — менше, ніж будь-яка інша команда АПЛ, і зараз займають 19-й рядок у турній таблиці, випереджаючи тільки Саутгемптон.

Це вже другий випадок, коли Лемпарда звільняють протягом сезону з команди Прем'єр-ліги. У січні 2021 року його звільнили з Челсі після поганої форми, через що його колишній клуб залишився дев'ятим.

Раніше повідомлялося, що головним претендентом на посаду головного тренера Евертона є Девід Моєс, який наразі очолює лондонський Вест Гем. Однак серед ймовірних кандидатур також називає Марсело Б'єлса.