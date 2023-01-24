Англія

Нідерландський форвард перейде до лондонського клубу на правах оренди.

Напередодні стало відомо про те, що Тоттенгем намагається в останній момент перехопити нападника Вільярреала Арно Данжуму в Евертона, який раніше погодив з гравцем перехід та провів медогляд.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 25-річний нідерландець в останній момент погодився відхилити пропозицію "ірисок" та приєднатися до команди Антоніо Конте.

Тоттенгем погодив із Вільярреалом орендну угоду гравця, який вилетів до Лондона на медогляд у стані "шпор".

Цього сезону Арно Данжума провів 17 поєдинків, у яких він забив 6 голів. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 35 мільйонів євро.