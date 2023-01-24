Нідерландець — про поразку від "канонірів.
Ерік Тен Гаг, getty images
24 січня 2023, 19:59
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг дав коментар напередодні гри проти Ноттінгема Форест.
"Манчестер Юнайтед давно грав останній раз на Сіті Граунд. Нам подобається грати на тих аренах, де є емоційна публіка, для якої приємно грати. Там буде хороша атмосфера, і думаю, це мотивуватиме гравців, і ми повинні до цього бути готовими.
Очевидно, що ми рухаємося в правильному напрямку. Але в січні ви не виграєте трофеї, у лютому ви можете виграти лише один. Ми повинні прагнути цього і йти до мети. Це найкраще почуття — виграти трофей. І мені пощастило в моїй кар’єрі виграти кілька трофеїв, і це чудово, особливо для вболівальників.
Ми залишили поразку від Арсеналу позаду і зробили правильні висновки. Зараз нам потрібно рухатися вперед і швидко, тому що завтра велика гра. Маємо зосередитись на цьому", — наводить слова Тен Гага офіційний сайт Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, що гра відбудеться завтра, 25 січня, о 22:00. Слідкуйте за основними подіями зустрічі на нашому сайті.