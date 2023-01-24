Англія

Нідерландець — про поразку від "канонірів.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг дав коментар напередодні гри проти Ноттінгема Форест.

"Манчестер Юнайтед давно грав останній раз на Сіті Граунд. Нам подобається грати на тих аренах, де є емоційна публіка, для якої приємно грати. Там буде хороша атмосфера, і думаю, це мотивуватиме гравців, і ми повинні до цього бути готовими.

Очевидно, що ми рухаємося в правильному напрямку. Але в січні ви не виграєте трофеї, у лютому ви можете виграти лише один. Ми повинні прагнути цього і йти до мети. Це найкраще почуття — виграти трофей. І мені пощастило в моїй кар’єрі виграти кілька трофеїв, і це чудово, особливо для вболівальників.

Ми залишили поразку від Арсеналу позаду і зробили правильні висновки. Зараз нам потрібно рухатися вперед і швидко, тому що завтра велика гра. Маємо зосередитись на цьому", — наводить слова Тен Гага офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, що гра відбудеться завтра, 25 січня, о 22:00. Слідкуйте за основними подіями зустрічі на нашому сайті.