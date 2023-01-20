Англія

Наставник "червоних дияволів" оптимістично налаштований перед грою з лідером АПЛ.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував майбутній матч 21 туру англійської Прем'єр-ліги проти лондонського Арсеналу.

"Арсенал заслуговує бути там, де він зараз перебуває. У Арсеналу дуже хороша структура гри, і у команди переможний менталітет та ставлення до справи. Ось чому Арсенал знаходиться на вершині турнірної таблиці.

Коли ми грали з ними раніше, ви могли бачити, що тренерський стиль вже працює. Ви могли бачити хороші зв'язки в команді, і я думаю, що вони навіть покращали протягом першої половини сезону.

Арсенал має хороші результати, і ми повинні перевершити його, і ми зробимо все, щоб зробити це. Ми знаємо, що робити. Ми маємо бути гарними, і нам потрібен якісний виступ. Якщо ми це зробимо, ми маємо хороші шанси отримати потрібний результат.

Дискваліфікація Каземіро та повернення Санчо? Минулого разу ми обіграли Арсенал без Каземіро, тому ми маємо ідею, як зробити це зараз. Санчо робить наступний крок. У вівторок він повернувся до тренувань з командою, тож наступного тижня рухатимемося далі – крок за кроком.

Трансфери? Манчестер Юнайтед завжди має шукати гравців, і завжди потрібно шукати найкращих. Це те, що ми робитимемо. Ми проведемо наш аналіз, і якщо будуть можливості, ми зробимо, що потрібно", — наводить слова тен Гага Sky Sports.

Нагадаємо, матч Арсенал — МЮ відбудеться 22 січня о 18:30 за київським часом. Слідкувати за подіями матчу можна буде на Football.ua.