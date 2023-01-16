Англія

Експерт відзначив почерк нідерландського фахівця.

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед Гарі Невілл висловився про роботу головного тренера "червоних дияволів" Еріка тен Гага.

"Я зачарований роботою тен Гага. Якби мені чотири місяці тому сказали, що «Манчестер Юнайтед» буде в нинішньому становищі, я сказав би, що на це немає жодних шансів.

Я сказав би, що вони опиняться в середині таблиці. У минулому сезоні, на початку цього я думав, що вони вкрай далекі від нинішнього становища. Я думав, вони переплатили за Антоні, я думав, що вони переплатили за Каземіро. Це виглядало як звичайна паніка у Манчестер Юнайтед.

Варто зазначити, що не треба надто захоплюватися, але тренер проробив велику роботу не тільки на полі, а й з гравцями, враховуючи те, як він їх об'єднав, цей дух, який він їм прищепив, і те, як він справлявся із серйозними ситуаціями", — сказав Невілл.

Наразі МЮ відстає від лідера АПЛ на 9 очок.

Відео голів та огляд матчу між Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті дивіться на Football.ua