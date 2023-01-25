Англійські команди побили рекорд із витрат у зимове вікно.
МИХАЙЛО МУДРИК, GETTY IMAGES
25 січня 2023, 14:30
Клуби з англійської Прем'єр-ліги побили рекорд із витрат у зимове трансферне вікно, повідомляє Ouest France.
Взимку на трансфери клуби АПЛ витратили 440 мільйонів фунтів. Минулий рекордний показник було встановлено у 2018 році – тоді за січень англійські клуби витратили 430 мільйонів фунтів.
Найбільше цієї зими витратив Челсі — нові трансфери обійшлися клубу в суму близько 180 мільйонів фунтів.
При цьому, рекордним переходом став Михайло Мудрік із Шахтаря до Челсі, за якого донецький клуб може виручити до 100 мільйонів євро враховуючи бонуси.