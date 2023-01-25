Англія

Англійські команди побили рекорд із витрат у зимове вікно.

Клуби з англійської Прем'єр-ліги побили рекорд із витрат у зимове трансферне вікно, повідомляє Ouest France.

Взимку на трансфери клуби АПЛ витратили 440 мільйонів фунтів. Минулий рекордний показник було встановлено у 2018 році – тоді за січень англійські клуби витратили 430 мільйонів фунтів.

Найбільше цієї зими витратив Челсі — нові трансфери обійшлися клубу в суму близько 180 мільйонів фунтів.

При цьому, рекордним переходом став Михайло Мудрік із Шахтаря до Челсі, за якого донецький клуб може виручити до 100 мільйонів євро враховуючи бонуси.