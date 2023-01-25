Англія

Уругваєць змінить Італію на Англію.

Буквально нещодавно з'явилася інформація, що англійський Борнмут планує взяти в оренду оборонця Роми Матіаса Вінью. Відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо повідомив деталі угоди, яка, за його інформацією, вже досягнута.

"Зрозумійте, те, що Борнмут включить опцію викупу в угоду Матіаса Вінья за 15 мільйонів євро — не означає, що викуп обов’язково станеться. Це буде вирішувати клуб. Угода погоджена з Ромою, Вінья буде в Англії для проходження медичних тестів протягом наступних 24 годин", — підсумував італійський журналіст у своєму Твіттері. Відзначимо, що у нинішньому сезоні Матіас з'явився на полі всього 7 разів. Жозе Моурінью довіряє тріо Манчіні-Смоллінг-Ібаньєз і навіть за втратити одного з них випускає Кумбулла, а не Вінью.