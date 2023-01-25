Італія

Гравець не знаходить собі місця під орудою Моурінью.

Англійський Борнмут у поточному розіграші Прем’єр-ліги відверто не хапає зірок із неба, через що змушений боротись за виживання в підвалинах турнірної таблиці.

Однак поточне зимове трансферне вікно може багато чого змінити для підопічних Гері О’Ніла, які не жалкують грошей на те, аби знову не опинитись у Чемпіоншипі.

"Вишні" нещодавно здійснили два коштовних придбання до лінії нападу зі французького Лор’яну та іспанського Вільярреала, а зараз планують закупитись в італійський Ромі з метою посилення лінії захисту.

Ідеться про уругвайського захисника Матіаса Вінью, якому не дуже довіряє Жозе Моурінью, через що 25-річний виконавець останнім часом майже не грає.

Пропозиція Бормунта полягає в оренді гравця до завершення сезону за 1 млн євро та можливість підписання повноцінного контракту в разі зберігання за командою прописки в АПЛ.

У поточному сезоні Вінья награв сім матчів (298 хвилин).