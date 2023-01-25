Українець вже зараз перетворюється в легенду АПЛ.
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО, GETTY IMAGES
25 січня 2023, 20:25
Український захисник Арсеналу Олександр Зінченко очолює рейтинг футболістів з найвищим відсотком переможних матчів в історії АПЛ, який склав Transfermarkt.
За підрахунками, 26-річний українець провів 88 матчів в АПЛ. 82% цих матчів були переможними для Арсеналу та Ман Сіті, за який раніше виступав Олександр.
В ТОП-3 також Ар’єн Роббен (Челсі) та Емерік Лапорт (Манчестер Сіті, 81%).
Нагадаємо, Олександра Зінченка було визнано найкращим гравцем поєдинку з МЮ за версією вболівальників Арсеналу.