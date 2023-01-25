Англія

Українець вже зараз перетворюється в легенду АПЛ.

Український захисник Арсеналу Олександр Зінченко очолює рейтинг футболістів з найвищим відсотком переможних матчів в історії АПЛ, який склав Transfermarkt.

За підрахунками, 26-річний українець провів 88 матчів в АПЛ. 82% цих матчів були переможними для Арсеналу та Ман Сіті, за який раніше виступав Олександр.

В ТОП-3 також Ар’єн Роббен (Челсі) та Емерік Лапорт (Манчестер Сіті, 81%).

Нагадаємо, Олександра Зінченка було визнано найкращим гравцем поєдинку з МЮ за версією вболівальників Арсеналу.