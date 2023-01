Керівництво УЄФА перенесло Суперкубок УЄФА з рф до Греції. Про це повідомляє прес-служба асоціації.

Матч за Суперкубок мав пройти у місті Казань, проте після того, як країна-гній почала повномасштабне вторгнення в Україну було очевидно, що там гра не відбудеться.

Тепер поєдинок відбудеться в Афінах, на стадіоні Георгіос Караіскакіс. Пройде він в середу, 16 серпня, о 22:00 за київським часом.

🇬🇷 The #UEFAExCo decided to relocate the 2023 UEFA #SuperCup from Kazan, Russia, to Athens, Greece.



⚽ The game will be played at the Georgios Karaiskakis Stadium in the Greek capital on Wednesday 16 August at 21:00 CET: ⬇️