Англія

Український універсал випередив в голосуванні Едді Нкетіа, Букайо Сака та Вільяма Саліба.

У центральному поєдинку 21-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал взяв реванш у Манчестер Юнайтед на своєму полі, здобувши перемогу з рахунком 3:2 у заключні хвилини зустрічі.

Українського футболіста "канонірів" Олександра Зінченка, який у цьому матчі виступив як "хибний" лівий захисник і переміщався буквально по всьому полю протягом 90 хвилин, визнано найкращим гравцем минулого поєдинку з МЮ за версією вболівальників Арсеналу.

26-річний українець завдяки своїй працездатності та безпосередній участі у першому та третьому голах Арсеналу зумів випередити у голосуванні серед фанатів форварда Едді Нкетіа (оформив дубль), Букайо Сака (забив гарний гол дальнім ударом) та Вільяма Саліба (надійно зіграв в обороні).

Нагадаємо, що Олександр Зінченко зробив найбільше дотиків м'яча серед гравців матчу Арсенал — Манчестер Юнайтед. Дивитися огляд поєдинку ви можете на Football.ua.