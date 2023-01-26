Англія

Футболіст особливо не мав шансів у Нідерландах.

Захисник Кі-Яна Гувер повернувся з ПСВ у Вулвергемптон. Про це повідомляє прес-служба англійського клубу.

Причина такого рішення у тому, що гравець зіграв лише десять матчів, і не міг забезпечити собі регулярне місце в команді ван Ністелроя.

"Ми повернули Кі. Ми можемо вибрати для нього новий клуб на другу частину сезону, виходячи виключно з футбольних причин.

Ми можемо вибрати найкращий клуб, який дасть йому ігрові хвилини та правильний стиль футболу", — заявив спортивний директор "вовків" Метт Хоббс.