Колишній воротар Арсеналу засмучений, що український вінгер не перейшов у стан "канонірів".
Девід Сімен, getty images
26 січня 2023, 10:57
Легендарний воротар лондонського Арсеналу Девід Сімен висловився про дебют вінгера збірної України Михайла Мудрика за лондонський Челсі у матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Ліверпуля минулими вихідними.
22-річний українець вийшов на заміну на 55-й хвилині замість Льюїса Голла, а сам поєдинок завершився у нульову нічию.
"Коли він вийшов на поле, він виглядав дуже добре. Я був справді вражений його контролем м'ячв, тим, як він проходив повз захисників, маленькими передачами, які він бачив.
Я думав, що він виглядає по-особливому, і я думав, що він мені сподобався б в Арсеналі, якщо чесно. Проте він пішов за грошима!" — цитує слова Сімена Metro.
Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас реакцію ЗМІ, футбольних експертів та вболівальників на дебют Михайла Мудрика за Челсі.