Англія

Колишній воротар Арсеналу засмучений, що український вінгер не перейшов у стан "канонірів".

Легендарний воротар лондонського Арсеналу Девід Сімен висловився про дебют вінгера збірної України Михайла Мудрика за лондонський Челсі у матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Ліверпуля минулими вихідними.

22-річний українець вийшов на заміну на 55-й хвилині замість Льюїса Голла, а сам поєдинок завершився у нульову нічию.

"Коли він вийшов на поле, він виглядав дуже добре. Я був справді вражений його контролем м'ячв, тим, як він проходив повз захисників, маленькими передачами, які він бачив.

Я думав, що він виглядає по-особливому, і я думав, що він мені сподобався б в Арсеналі, якщо чесно. Проте він пішов за грошима!" — цитує слова Сімена Metro.

Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас реакцію ЗМІ, футбольних експертів та вболівальників на дебют Михайла Мудрика за Челсі.