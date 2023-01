У одному з центральних матчів 21 туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль розійшовся безгольовим миром з лондонським Челсі на стадіоні Енфілд. Здебільшого поєдинок не виглядав як протистояння двох представників так званої "великої шістки", не обіцяв якоїсь гольової феєрії й абсолютно не виправдовував свою гучну вивіску, що, відверто кажучи, узагалі не дивно: Ліверпуль із Челсі зараз перебувають у певній кризі та змушені задовольнятися місцем у середині турнірної таблиці, замість звичної для себе боротьби за зону Ліги чемпіонів та навіть чемпіонських перегонів.

Якийсь інтерес до того, що відбувалося на полі, з'явився на 55-й хвилині, коли свій дебют у Прем'єр-лізі здійснив український вінгер Михайло Мудрик, який перейшов цз донецького Шахтаря до лондонського Челсі за рекордну для українського футболу суму (70 млн євро + 30 млн євро бонусами). 22-річному українцю не вдалось уплинути на підсумковий безгольовий результат матчу, але ми з радістю можемо констатувати наступний факт: дебют у Мудрика в кращому європейському чемпіонаті вийшов досить удалим, особливо з урахуванням помітного ігрового простою через зимову павзу в Україні та лічені проведені тренування в новому клубі.



Пропонуємо до вашої уваги реакцію британської преси, футбольних експертів та вболівальників на першу появу Михайла Мудрика в АПЛ. Невеликий спойлер: це стало чи не головною темою для обговорень за підсумками матчу Ліверпуля та Челсі. І контекст цих обговорень був у переважній більшості позитивного характеру.

Головне для будь-якого професійного футболіста — отримати схвальну реакцію від свого тренера, особливо якщо ця реакція спрямована на публічне поле. Михайло Мудрик таку реакцію від Грема Поттера за підсумками свого дебюту отримати зміг.

"Дебют Мудрика справді вийшов хорошим. Він із нами лише кілька днів. Він стане лише краще. Чим довше він буде з нами, тим більше ми будемо розуміти один одного. Але є багатообіцяючі ознаки. Він підніме вболівальників зі своїх сидінь. Його дриблінг на дійсно високому рівні. Він знає, де шукати гол.

45 хвилин — це максимум, який ми планували дати йому сьогодні. 35 хвилин — близько до ідеалу. Ми вважали, що це правильний момент, щоб залучити його. Він у формі, він багато тренувався. Але він не грав з листопада, тому випустити його у стартовому складі було б ризиковано. Я радий, що він отримав свої перші хвилини та розпочав свою кар’єру в Челсі", — сказав головний тренер Челсі після матчу з Ліверпулем.

"He was really good" 🔥 Graham Potter heaped praise on new signing Mykhailo Mudryk following his impressive debut in the 0-0 draw against Liverpool 🔵 pic.twitter.com/qC20gBc5Uy

Легендарний центральний захисник Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд, який нині працює експертом на британському телебаченні, залишився під великим враженням від дебютного матчу Мудрика.

"Ми всі бачили відео про його вибухову швидкість, але сьогодні я бачив когось із м’якими ногами. Когось, хто має хороший пас, добре приймає рішення в останній третині поля, зберігає спокій, дуже швидко рухається — ці елементи роблять його лякаючою перешкодою для крайнього захисника команди-суперника.

Це лише його перші хвилини на полі за місяць або близько того, тож хто знає, що він збирається демонструвати після цього. Це — хвилюючий момент для вболівальників Челсі, і я впевнений, що фанати Арсенала будуть сидіти після цього та говорити: "О ні, як ми могли його упустити"", — сказав Ріо Фердінанд в ефірі BT Sport.

"I'm sure there'll be Arsenal fans thinking 'how did we let that one go...?!'"@rioferdy5 fancies Mudryk to have a bright future in a Chelsea shirt moving forward... 🙌 pic.twitter.com/5Ohfs4iyy7