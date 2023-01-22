Англія

Football.ua зібрав для вас реакцію футбольної громадськості на перший виступ талановитого вінгера збірної України за лондонський Челсі.

У одному з центральних матчів 21 туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль розійшовся безгольовим миром з лондонським Челсі на стадіоні Енфілд. Здебільшого поєдинок не виглядав як протистояння двох представників так званої "великої шістки", не обіцяв якоїсь гольової феєрії й абсолютно не виправдовував свою гучну вивіску, що, відверто кажучи, узагалі не дивно: Ліверпуль із Челсі зараз перебувають у певній кризі та змушені задовольнятися місцем у середині турнірної таблиці, замість звичної для себе боротьби за зону Ліги чемпіонів та навіть чемпіонських перегонів.

Якийсь інтерес до того, що відбувалося на полі, з'явився на 55-й хвилині, коли свій дебют у Прем'єр-лізі здійснив український вінгер Михайло Мудрик, який перейшов цз донецького Шахтаря до лондонського Челсі за рекордну для українського футболу суму (70 млн євро + 30 млн євро бонусами). 22-річному українцю не вдалось уплинути на підсумковий безгольовий результат матчу, але ми з радістю можемо констатувати наступний факт: дебют у Мудрика в кращому європейському чемпіонаті вийшов досить удалим, особливо з урахуванням помітного ігрового простою через зимову павзу в Україні та лічені проведені тренування в новому клубі.



Пропонуємо до вашої уваги реакцію британської преси, футбольних експертів та вболівальників на першу появу Михайла Мудрика в АПЛ. Невеликий спойлер: це стало чи не головною темою для обговорень за підсумками матчу Ліверпуля та Челсі. І контекст цих обговорень був у переважній більшості позитивного характеру.

Головне для будь-якого професійного футболіста — отримати схвальну реакцію від свого тренера, особливо якщо ця реакція спрямована на публічне поле. Михайло Мудрик таку реакцію від Грема Поттера за підсумками свого дебюту отримати зміг.

"Дебют Мудрика справді вийшов хорошим. Він із нами лише кілька днів. Він стане лише краще. Чим довше він буде з нами, тим більше ми будемо розуміти один одного. Але є багатообіцяючі ознаки. Він підніме вболівальників зі своїх сидінь. Його дриблінг на дійсно високому рівні. Він знає, де шукати гол.

45 хвилин — це максимум, який ми планували дати йому сьогодні. 35 хвилин — близько до ідеалу. Ми вважали, що це правильний момент, щоб залучити його. Він у формі, він багато тренувався. Але він не грав з листопада, тому випустити його у стартовому складі було б ризиковано. Я радий, що він отримав свої перші хвилини та розпочав свою кар’єру в Челсі", — сказав головний тренер Челсі після матчу з Ліверпулем.

"He was really good" 🔥



Graham Potter heaped praise on new signing Mykhailo Mudryk following his impressive debut in the 0-0 draw against Liverpool 🔵 pic.twitter.com/qC20gBc5Uy — Chelsea FC News (@Chelsea_FL) January 21, 2023

Легендарний центральний захисник Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд, який нині працює експертом на британському телебаченні, залишився під великим враженням від дебютного матчу Мудрика.

"Ми всі бачили відео про його вибухову швидкість, але сьогодні я бачив когось із м’якими ногами. Когось, хто має хороший пас, добре приймає рішення в останній третині поля, зберігає спокій, дуже швидко рухається — ці елементи роблять його лякаючою перешкодою для крайнього захисника команди-суперника.

Це лише його перші хвилини на полі за місяць або близько того, тож хто знає, що він збирається демонструвати після цього. Це — хвилюючий момент для вболівальників Челсі, і я впевнений, що фанати Арсенала будуть сидіти після цього та говорити: "О ні, як ми могли його упустити"", — сказав Ріо Фердінанд в ефірі BT Sport.

"I'm sure there'll be Arsenal fans thinking 'how did we let that one go...?!'"@rioferdy5 fancies Mudryk to have a bright future in a Chelsea shirt moving forward... 🙌 pic.twitter.com/5Ohfs4iyy7 — Football on BT Sport (@btsportfootball) January 21, 2023

Колишній головний тренер Астон Вілли, легендарний півзахисник Ліверпуля Стівен Джеррард за підсумками побаченого у виконанні Мудрика порівняв його з Ар'єном Роббеном.

"Я був би дуже вражений новим хлопцем, Мудриком, якби я був уболівальником Челсі. Це був дуже важливий матч, він не в формі на сто відсотків, але при цьому всьому показав так багато... Я впевнений, що вболівальники Челсі дуже вражені та схвильовані.

Мудрик виглядає по-справжньому круто, деякі з його сьогоднішніх дій були неймовірними. Він трохи нагадав мені Ар'єна Роббена за підсумками сьогоднішньої гри. Його робота ногами, наскільки він швидкий, як він контролює м'яч. Повторю, що був би дуже вражений, якби був вболівальником Челсі", — сказав Стівен Джеррард в тому ж ефірі BT Sport.

Легендарний крайній захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Невілл, який також працює футбольним експертом на британському телебаченні, не хотів би опинитися з Мудриком у різних командах.

"Подивившись на Мудрика протягом десяти хвилин можу сказати, що я не хотів би грати проти нього!" — написав Гаррі Невілл у своєму Twitter.

Колишній півзахисник збірної Англії, Челсі, Ліверпуля та інших англійських клубів Джо Коул в ефірі BT Sport розділив захоплення своїх колег в особі Фернінанда і Джеррарда за підсумками побаченого у виконанні Мудрика проти Ліверпуля.

"Мудрик став загрозою для Ліверпуля. Коли ви можете робити такі речі в останній третині, забудьте про тактику. Забудьте, за якою системою ви граєте. Коли у вас є гравець, який може втекти таким чином від суперника... він також є загрозою для голу.

Тепер у Челсі є два гравці, включаючи Жоау Феліша, які прийшли і можуть становити загрозу командам. Він створює моменти, він впливає на гру. Коли у твоїх лавах є такий гравець, це піднімає натовп. Це привід для позитиву. У нього було 35 хвилин, які мене дуже вразили", — сказав Джо Коул.

Журналісти з футбольного видання Goal відзначили, що поява Мудрика стала чи не найбільш вражаючою подією за підсумками матчу Ліверпуля проти Челсі:

"Суботня демонстраційна подія була одноманітною справою між двома неефективними командами, які, можливо, заслужено опинилися в середині таблиці. Вихід Мудрика на 55-й хвилині викликав найбільше захоплення, принаймні для вболівальників Челсі, і бос "синіх" зізнався, що був вражений нещодавнім придбанням клубу.

Дійсно, 22-річний гравець виконав більше вдалих спроб дриблінгу, ніж будь-хто інший за весь матч, незважаючи на те, що грав лише 35 хвилин. Яскравий перформанс Мудрика відповів на причини відсутності творчого імпульсу, який характерний для останніх виступів Челсі, і в основному пояснюється їхньою жахливою формою останнім часом. Оскільки відсторонений Жоау Феліш скоро повернеться, а також ми побачимо у дії нещодавнє придбання Ноні Мадуеке з ПСВ, схоже, що для головного тренера Челсі Грема Поттера є світло в кінці тунелю".

Журналіст Нізар Кінселла з видання Evening Standard поділився своїми враженнями від дебюту Михайла Мудрика за Челсі у своїй окремій статті під назвою "Михайло Мудрик. Вердикт дебюту за Челсі: нове підписання за 89 мільйонів фунтів стерлінгів викликає багато гострих відчуттів".

"На 55-й хвилині на поле вийшов Михайло Мудрик. Грем Поттер побачив, що його команда потребує підйому після того, як не змогла скористатися домінуванням у першому таймі, а Ліверпулю вдалося перехопити ініціативу. Мудрик вийшов на поле замість Льюїса Голла. Його перший дотик був нервовим; бідний і неохайний, але його другий, третій, четвертий і п'ятий момент викликали захоплення.

22-річний футболіст востаннє провів матч на офіційному рівні 59 днів тому, але йому знадобилося небагато часу, щоб адаптуватися до Прем’єр-ліги, відібравши м’яч у Конора Галлагера, а потім почавши танцювати між захисниками Ліверпуля та влучивши у зовнішній бік воріт Аліссона.

Мудрик не міг вимагати більш поступливого суперника, ніж Джеймс Мілнер, використовуючи свою блискавичну швидкість, щоб заробити жовту картку для 37-річного гравця Ліверпуля після дикого, відчайдушного підкату ззаду. Мілнера незабаром після цього замінив Трент Александр-Арнольд.

Ситуація змінилася, і Челсі знову взяв матч під свій контроль, а сама присутність Мудрика, здавалось, стала імпульсом для його партнерів по команді. Це був майже ідеальний дебют, оскільки Мудрик добре спрацювався з видатним Хакімом Зієшем, створивши два чудових моменти біля воріт суперника. Один із них, напевно, точно мав опинитися в сітці.

Мудрик також надав шанс Карні Чуквуемеці виграти матч у компенсований час, але той втратив рівновагу та не зміг виконати свій удар у штрафному майданчику, тому гра закінчилася без голів.

Хлопець за 88,5 мільйонами фунтів стерлінгів уже почав розвіювати страхи щодо своєї ціни та виглядає готовим і здатним покращити стан своєї нової команди. У вболівальників Арсеналу є певний ґрунт для роздумів", - підсумував Кінселла.

Головний футбольний автор BBC Sport Філ Макналті також не оминув стороною перший матч Михайла Мудрика в англійській Прем'єр-лізі:

"Клопп і Поттер обидва шукатимуть світлі плями та ознаки оптимізму в будь-якій грі, і Челсі може принаймні дивитися на одне зі своїх багатьох нових придбань як на величезний позитив, який можна взяти з цієї глухої ситуації.

Михайла Мудрика хотіли як Арсенал, так і Челсі, коли стало зрозуміло, що український клуб Шахтар готовий укласти угоду щодо 22-річного форварда. Арсенал сподівався, що у них є своя людина [Зінченко], але Челсі вдалося вкрасти гравця. І якщо ознаки його 35-хвилинної епізодичної ролі є чимось очевидним, ви можете зрозуміти чому.

Мудрик викликав паніку у ветерана Ліверпуля Джеймса Мілнера. І це не дивно, оскільки проти тебе грає форвард Челсі за 89 мільйонів фунтів стерлінгів, який на 15 років молодше тебе, на порядок швидше тебе, а ти граєш на незвичній для себе позиції правого захисника.

Мілнер був змушений отримати жовту картку за те, що збив Мудрика, коли той мчав повз нього, і не стало несподіванкою, коли Клопп швидко замінив його на Трента Александера-Арнольда. Один жвавий ривок завершився ударом у зовнішню сторону ворів, а кілька невидимих ​​забігань, які залишили Мудрика непомітним на дальній штанзі, не принесли йому нагороди. Тільки перші дні, але ознаки вже є обнадійливими", - написав Філ Макналті з BBC Sport.

Футбольні оглядачі з авторитетного спортивного ресурсу Тhe Athletic присвятили дебюту Михайла Мудрика окрему колонку у своєму огляді матчу Ліверпуль – Челсі під назвою "Що ми думаємо про Мудрика?"

"У певному сенсі Ліверпуль був ідеальним суперником для дебюту Мудрика: команда, яка захищається високою лінією (і, як можемо побачити, з її нинішнім складом це виходить не дуже добре) та залишає багато простору для атаки під час переходу від оборони. Ну, і команда, у якій 37-річний півзахисник грає правого захисника.

Мудрик передбачувано зробив фарш з Джеймса Мілнера в їхній першій неконкурентній гонці, що призвело до відчайдушного фолу та заслуженої жовтої картки для англійця. Було несподіванкою те, що Клопп залишив його на полі так довго, перш ніж випустити Трента Александера-Арнольда на останні 20 хвилин.

Українець продемонстрував гострий дотик і добре знав своїх нових партнерів по команді, взявши участь у створенні хороших моментів для удару Зієша та Карні Чуквуемеки, які реалізувати не вдалося. Ласкаво просимо до Челсі, Михайле!

Було навіть кілька своєчасних підкатів, щоб перехопити м’яч. Мудрик добре звик до контрпресингу з часів, проведених у своєму попередньому клубі донецькому Шахтарі, і це допомогло Челсі пережити більш сильні періоди тиску з боку Ліверпуля у другому таймі.

Найбільш багатообіцяюче те, що його дивовижний танок через трьох захисників і удар у бокову сітку на 65 хвилині дав зрозуміті, що він може нести загрозу, маючи і значно менше вільного простору. Так, у підсумку вийшло без результативних дій, але є багато доказів того, що Мудрик стане ключовою частиною команди Челсі, яка зрештою сформується під керівництвом Поттера", — упевнені футбольні експерти з Тhe Athletic.

Футбольний оглядач Челсі на ресурсі football.london Адам Ньюсон відзначив не лише виступ Мудрика, хоча наголосив на обґрунтованості такого медійного шуму навколо українського вінгера:

"Очевидно, що післяматчева увага прикута до Мудрика, але вважаю, що Бенуа Бадіашиль провів дуже солідну гру. Вписався дуже добре".

Відомий журналіст Бен Джейкобс із видання CBS Sports залишив невеликий огляд за підсумками поєдинку Ліверпуль — Челсі, також окремо відзначивши гравця збірної України:

"Челсі — більш щаслива з двох команд, які набрали по одному пункту. Обом сторонам бракувало того клінічного дотику. Скасований гол Гаверца на початку матчу. І Мудрик пробив у сітку збоку та ледь не асистував Чуквуемеці наприкінці. Українець сподобався в своєму дебюті. Його швидкість лякає. Швидкість його ніг теж".

Від уболівальників Челсі після матчу було багато порівнянь Михайла Мудрика з Еденом Азаром, що у виданні ESPN вирішили відзначити окремо.

"Мудрик виглядав лякаюче у своєму дебюті в Прем'єр-лізі", — опублікували в ESPN пост, прикріпивши один із коментарів фаната Челсі про порівняння Азара та українця.

Трохи статистичних показників Михайла Мудрика проти Ліверпуля за 35 зіграних хвилин від статистичного порталу Squawka. Найбільше спроб успішного дриблінгу, хоча з'явився на полі лише в другому таймі!

Футбольні аналітики з Ruang Taktik також вражені першими хвилинами 22-річного українця в АПЛ:

"Поки що не забив гол чи асист, але ми бачимо позитив від виступу Мудрика. Найбільш вражаюча швидкість. Як він робив обманні рухи-приманки. Також він дуже уважно використовує свій дриблінг, коли з'являється нагода. Поки що здається, що у нього є потенціал".

А тепер перейдемо безпосередньо до реакції зарубіжних уболівальників на першу появу Мудрика в АПЛ, причому згадаємо лише тих, хто має досить велику аудиторію в Twitter.

"Челсі зробив велику послугу решті клубів Прем'єр-ліги, перехопивши Михайла Мудрика в Арсеналу. Уявіть, щоби було, якби цей хлопець приєднався до нинішнього Арсеналу🥶", - написав вболівальник Челсі Chelsea Dodgers.

"Спостереження за хлопцем Мудриком у матчі Челсі проти Ліверпуля показує, що він насправді талант і є вагома причина, чому "скупий" Арсенал хотів виплеснути на нього гроші будь-якою ціною. Хороший гравець, який підійшов би для гри Артети і вміє добре проникати в захист суперника. Вибачте, вболівальники Арсеналу 😘", — написав фотожурналіст POOJA!!!.

"Після перегляду гри Мудрика, Юнайтед має вимагати повернення грошей за трансфер Антоні", — пошуткував один з вболівальників мадридського Реалу Twilight.

"Антоні 100M : Перша гра 1 гол

Мудрик 100М : Перша гра 0 голів

Один — провал, а другий — талант покоління 🤣", – саркастично написав TWO TERTY, який вболіває за Манчестер Юнайтед.

"Мудрик виглядає дуже добре. Щоразу, коли він отримує м’яч, я перебуваю у захваті", — написав вболівальник Челсі Conn.

"Дивлячись сьогодні на Мудрика, багато вболівальників Арсеналу будуть шукати привід сказати "Він не такий вже й крутий". Вони б збрехали. Однак ми не змогли його підписати. Це життя. Ви не можете перемагати у всьому. Але ви все одно повинні натиснути кнопку "показати більше", щоб побачити, де Челсі знаходиться в турнірній таблиці", — каже нігерійський письменник і вболівальник Арсеналу Dr Joe Abah.

"Мудрик вже зараз виглядає проблемою [для суперників]. Швидкість його дриблінгу... Боже мій", — написав Chunkz, який, зважаючи на все, підтримує Арсенал.

"Це я дивлюсь сьогодні гру Мудрика", — написав один з вболівальників Челсі CFC-Blues, прикріпивши відео-мем із дуже захопленим хлопцем.

"Ті маленькі паси від Мудрика, сльози на очах, у нас є регенерація Азара", — залишив щасливий коментар вболівальник Челсі Mod.

"Усі вболівальники мають подякувати нам за те, що ми взяли Мудрика, бо якби ми дозволили іншому клубу придбати його, все було б закінчено. Він абсолютний демон", — продовжив захоплюватись українцем Mod.

"Невелике уточнення. Якби не вміння Мікеля Артети знаходити таланти, то Мудрик зараз би грав в українській лізі", — упевнений Evan Cooper, який є вболівальником Арсеналу.

"Абсолютний успіх. Щойно він вийшов на поле, ви побачили різницю. Не можу дочекатися, щоб подивитися на нього з Фелішем і Мадуеке. Через кілька тижнів це буде страшне видовище⚡️", — у передчутті один із уболівальників Челсі під ніком Pys.

"Багатообіцяючий дебют, Михайле! 👏" — написали в Absolute Chelsea.

"Я розберуся з цим.

1. Вплив Тіаго Сілви на Бадіашиля був практично негайним. 2/2 "сухих" матчів.

2. Мудрик – ось воно, це те що треба. Це не просто швидкість, це технічні можливості, швидкість роботи, багато іншого.

Січневі підписання вже добре виглядають", — написав блогер Alex Goldberg, який вболіває за Челсі.

"Швидкість Мудрика зробила Мілнера схожим на мішок цементу", — каже футбольний блогер Mark Goldbridge, що є вболівальником Манчестер Юнайтед.

Популярність Мудрика серед фанатів Челсі наразі є просто безмежною. Аж настільки, що ті вже підготували для нього ексклюзивний чант та випробували цей заряд безпосередньо на Енфілді. Слухаємо, та очікуємо на ще більш гучний спів на Стемфорд Бридж.