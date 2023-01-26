Англія

Англійська Прем'єр-ліга оголосила список із семи футболістів, які номіновані на звання найкращого за підсумками січня 2023 року.

Змагатися за звання найкращого гравця АПЛ за підсумками місяця між собою будуть голкіпер Давід Рая (Брентфорд), крайній атакуючий півзахисник Соллі Марч (Брайтон), вінгер Ріяд Марез (Манчестер Сіті), нападник Бреннан Джонсон (Ноттінгем Форест), форвард Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), вінгер Букайо Сака (Арсенал) та захисник Ден Берн (Ньюкасл Юнайтед).

Взяти участь у виборі переможця можна на офіційному сайті АПЛ за цим посиланням.