Англія

Французький фулбек уже погодив умови контракту із лондонським клубом.

Правий захисник Ліона Мало Гюсто все ще може перебратися до англійської Прем'єр-ліги у зимове трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, лондонський Челсі готує нову пропозицію щодо 19-річного француза після того, як Ліон відхилив перший усний запит "синіх" щодо гравця.

Нагадаємо, що умови особистого контракту між Челсі та Гюсто вже погоджені – молодий французький фулбек наполягає на трансфері до клубу АПЛ.

В поточному сезоні Мало Гюсто зіграв уже 15 матчів на клубному рівні, в яких він відзначився результативною передачею.