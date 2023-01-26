Англія

"Іриски" провели переговори з аргентинським та англійським фахівцями.

Раніше керівництво Евертона офіційно оголосило про звільнення Френка Лемпарда з посади головного тренера першої команди, тому зараз мерсісайдський клуб перебуває у пошуках нового керманича.

Як повідомляє Sky Sports, на даний момент колишній головний тренер Лідс Юнайтед Марсело Б'єлса та ексменеджер Бернлі Шон Дайч є двома головними претендентами на те, щоб обійняти вакантну посаду керманича Евертона.

Обидва фахівці вже провели попередні переговори з керівництвом "ірисок" і справили враження на можливого роботодавця. Переговори триватимуть – наступні зустрічі з тренерами заплановані до кінця цього тижня.

Зазначається, що для власника Евертона Фархада Моширі найкращим варіантом є призначення Марсело Б'єлси, але фінансовий аспект може стати проблемою до укладання угоди.

Б'єлса та його персонал, ймовірно, коштуватимуть Евертону до 1 мільйона фунтів стерлінгів на місяць — ця сума охопить усіх членів персоналу аргентинського тренера.

Особливий стиль переговорів колишнього керманича Лідса полягає в тому, що він вимагає великий гонорар, який потім розподіляє серед всіх членів своєї тренерської команди, яка є невід’ємною частиною для його роботи.

Нагадаємо, що одним з гравців Евертона є лівий захисник збірної України Віталій Миколенко, який з'являвся у складі з перших хвилин у всіх матчах АПЛ поточного сезону.