"Іриски" провели переговори з аргентинським та англійським фахівцями.
Марсело Б'єлса та Шон Дайч, getty images
26 січня 2023, 15:22
Раніше керівництво Евертона офіційно оголосило про звільнення Френка Лемпарда з посади головного тренера першої команди, тому зараз мерсісайдський клуб перебуває у пошуках нового керманича.
Як повідомляє Sky Sports, на даний момент колишній головний тренер Лідс Юнайтед Марсело Б'єлса та ексменеджер Бернлі Шон Дайч є двома головними претендентами на те, щоб обійняти вакантну посаду керманича Евертона.
Обидва фахівці вже провели попередні переговори з керівництвом "ірисок" і справили враження на можливого роботодавця. Переговори триватимуть – наступні зустрічі з тренерами заплановані до кінця цього тижня.
Зазначається, що для власника Евертона Фархада Моширі найкращим варіантом є призначення Марсело Б'єлси, але фінансовий аспект може стати проблемою до укладання угоди.
Б'єлса та його персонал, ймовірно, коштуватимуть Евертону до 1 мільйона фунтів стерлінгів на місяць — ця сума охопить усіх членів персоналу аргентинського тренера.
Особливий стиль переговорів колишнього керманича Лідса полягає в тому, що він вимагає великий гонорар, який потім розподіляє серед всіх членів своєї тренерської команди, яка є невід’ємною частиною для його роботи.
Нагадаємо, що одним з гравців Евертона є лівий захисник збірної України Віталій Миколенко, який з'являвся у складі з перших хвилин у всіх матчах АПЛ поточного сезону.