Англія

Лондонці не зможуть отримати француза.

Челсі активно попрацював в поточне зимове трансферне вікно, проте хотів ще посилити правий фланг оборони.

Втім, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, підписати Мало Гюсто з Ліона, яким цікавився лондонський клуб не вдасться.

Французький клуб не хоче відпускати захисника. "Я можу підтвердити, що Мало Густо залишиться тут принаймні до кінця сезону", — заявив президент клубу Ола.

В поточному сезоні Мало Гюсто зіграв уже 15 матчів на клубному рівні, в яких він відзначився результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі готує нову пропозицію щодо Мало Гюсто після того, як Ліон відхилив першу.