Лондонці не зможуть отримати француза.
Мало Гюсто, getty images
26 січня 2023, 20:59
Челсі активно попрацював в поточне зимове трансферне вікно, проте хотів ще посилити правий фланг оборони.
Втім, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, підписати Мало Гюсто з Ліона, яким цікавився лондонський клуб не вдасться.
Французький клуб не хоче відпускати захисника. "Я можу підтвердити, що Мало Густо залишиться тут принаймні до кінця сезону", — заявив президент клубу Ола.
В поточному сезоні Мало Гюсто зіграв уже 15 матчів на клубному рівні, в яких він відзначився результативною передачею.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі готує нову пропозицію щодо Мало Гюсто після того, як Ліон відхилив першу.