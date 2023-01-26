Англія

Німець хоче щосезону брати участь в найпрестижнішому турнірі Європи.

Нападник Челсі Кай Гаверц покине Челсі, якщо команда не зуміє пробитися до Ліги чемпіонів за підсумками сезону 2022/2023. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, Челсі не перешкоджатиме бажанню гравця. Сині готові продати Кая за 60 мільйонів євро. Основним претендентом на Гаверца вважається Баварія.

Наразі команда з Західного Лондона відстає від зони ЛЧ на 10 очок.

Раніше повідомлялось, що Баварія намагалася придбати Гаверца минулого літа.