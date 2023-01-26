Англія

Івуарійський тренер надовго не затримався в стані "латікс".

Віган вирішив припинити співпрацю з Коло Туре, повідомляє офіційний сайт англійського клубу з Чемпіоншипу.

Івуарійський тренер встиг попрацювати в клубі лише два місяці, провівши дев'ять матчів, в яких Віган тричі зіграв внічию та шість разів програв.

Раніше ексзахисник Ліверпуля, Манчестер Сіті, Арсеналу та збірної Кот-д’Івуару працював у тренерському штабі Лестера під керівництвом Брендана Роджерса.

Нагадаємо, що Віган знаходиться на останній сходинці турнірної таблиці з 25 набраними балами.