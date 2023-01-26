Івуарійський тренер надовго не затримався в стані "латікс".
Коло Туре, getty images
26 січня 2023, 23:30
Віган вирішив припинити співпрацю з Коло Туре, повідомляє офіційний сайт англійського клубу з Чемпіоншипу.
Івуарійський тренер встиг попрацювати в клубі лише два місяці, провівши дев'ять матчів, в яких Віган тричі зіграв внічию та шість разів програв.
Раніше ексзахисник Ліверпуля, Манчестер Сіті, Арсеналу та збірної Кот-д’Івуару працював у тренерському штабі Лестера під керівництвом Брендана Роджерса.
Нагадаємо, що Віган знаходиться на останній сходинці турнірної таблиці з 25 набраними балами.