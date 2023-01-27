Англія

Італієць не хоче переходити в склад "вишень".

Борнмут шукає варіанти посилення складу в поточне зимове трансферне вікно, щоб зберегти прописку в АПЛ.

Одним з можливих підписань для "вишень" міг стати нападник Роми Ніколо Дзаньоло, проте гравець відмовив англійському клубу, повідомляє Tuttomercatoweb.

Борнмут пропонував італійському гравцю статус ключового гравця в проєкті, але Дзаньоло бачить своє майбутнє в Мілані.

Цього сезону нападник зіграв 17 ігор за "вовків", у яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дзаньоло відсторонили від матчів Роми до закриття січневого трансферного вікна.