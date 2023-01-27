Швед зацікавив нідерландський клуб.
Ентоні Еланга, getty images
27 січня 2023, 22:24
Вінгер Манчестер Юнайтед Ентоні Еланга не отримає достатньої кількості ігрового часу та може змінити команду.
Як повідомляє журналіст Рік Елфрінк, в підписанні шведського футболіста зацікавлений представник Ередивізі — ПСВ.
Стверджується, що вінгер Манчестер Юнайтед — один з основних варіантів. Клуб наполегливо працює над посиленням атаки.
У поточному сезоні Ентоні Еланга провів 18 матчів у всіх турнірах (602 хвилини), у яких він відзначився однією результативною передачею.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Боруссія Дортмунд не зацікавлена у послугах Еланги.