Англія

Швед зацікавив нідерландський клуб.

Вінгер Манчестер Юнайтед Ентоні Еланга не отримає достатньої кількості ігрового часу та може змінити команду.

Як повідомляє журналіст Рік Елфрінк, в підписанні шведського футболіста зацікавлений представник Ередивізі — ПСВ.

Стверджується, що вінгер Манчестер Юнайтед — один з основних варіантів. Клуб наполегливо працює над посиленням атаки.

У поточному сезоні Ентоні Еланга провів 18 матчів у всіх турнірах (602 хвилини), у яких він відзначився однією результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Боруссія Дортмунд не зацікавлена у послугах Еланги.