Німеччина

Німецький клуб не цікавить молодий вінгер Манчестер Юнайтед.

Раніше в пресі з'явилася інформація про те, що дортмундська Боруссія виявила інтерес до підписання молодого вінгера Ентоні Еланги, який захищає кольори Манчестер Юнайтед.

Однак, за словами журналіста Sky Sports Свена Вестершульце, ця інформація не відповідає дійсності на даний момент.

За інформацією джерела, у Дортмунді не зацікавлені навіть у оренді 20-річного шведа і малоймовірно, що щось зміниться у позиції німецього клубу в протилежний бік.

У поточному сезоні Ентоні Еланга провів 18 матчів у всіх турнірах (602 хвилини), у яких він відзначився однією результативною передачею.