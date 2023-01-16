Шведський вінгер може змінити клуб.
Ентоні Еланга, getty images
16 січня 2023, 18:34
Боруссія Дортмунд розглядає варіанти підсилення атакувальної ланки в поточне зимове трансферне вікно.
Як повідомляє видання TalkSport, німецький клуб націлився на орендну угоду щодо вінгера Манчестер Юнайтед Ентоні Еланги.
У цьому сезоні шведський футболіст відіграв 23 матчі, забивши один гол та віддавши одну результативну передачу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що зацікавленість в Ентоні Еланзі проявляє представник АПЛ — Евертон.