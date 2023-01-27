Англія

У Віталія Миколенка з'явиться новий наставник.

Евертон працює над домовленістю з новим головним тренером після звільнення Френка Лемпарда з посади.

Власник клубу Фархад Моширі вважав пріоритетною ціллю — призначення Б'єлси, але рада директорів вирішила, що головним тренером команди стане інший фахівець.

За інформацією Sky Sports, новим головним тренером "ірисок" стане Шон Дайч. Стверджується, що сьогодні його призначення оголосять офіційно.

Нагадаємо, Дайч працював у Бернлі протягом десяти сезонів. У квітні 2022 року він залишив команду.

До речі, раніше повідомлялось, що на посаду головного тренера також претендує син Карло Анчелотті.