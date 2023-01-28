Англія

Американець може перебратись в АПЛ.

Лідс Юнайтед в поточне зимове трансферне вікно працює над посиленням складу та намагається підписати Вестон Маккенні.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабрциціо Романо, "павичі" просунулись в перемовинах щодо американського півзахисника.

Стверджується, що сторони домовляються про оренду з можливістю повноцінного викупу гравця. Новий раунд перемовин заплановано сьогодні.

У нинішньому сезоні в активі Вестона є 3 голи та 1 асист у 21 матчі у складі "б'янконері".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лідс наполягає на якомога швидшій угоді з Маккенні.