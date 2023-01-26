Італія

Клуби не можуть домовитись щодо ціни на американського півзахисника.

Лідс та Ювентус домовляються про трансфер Вестона Маккенні.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, Лідс зробив першу пропозицію на 28 мільйонів євро. Але Ювентус не погодився, італійці хочуть за американця 35 мільйонів.

Переговори між клубами продовжуються. Також повідомляється, що Маккенні вже погодив умови особистого контракту з Лідсом.

Нагадаємо, 24-річним виконавцем почали активно цікавитись клуби з англійської Прем’єр-ліги, де спочатку активність проявляли лондонський Арсенал та Борнмут.