Англія

Перемовини між "павичами" та Юве тривають.

Судячи з усього, Вестон Маккенні має таки дуже великі шанс змінити Ювентус на Лідс вже цими днями.

"Лідс Юнайтед наполягає на тому, щоб укласти угоду з Вестоном Маккенні якомога швидше. Перемовини з Ювентусом тривають після позитивних контактів у четвер.

Маккенні домовився про особисті умови з Лідсом кілька днів тому, але угода між клубами ще не завершена" — підсумував інсайдер у своєму Твіттері.

Нагадаємо, до того Романо написав, що туринці хочуть за американського хавбека 35 мільйонів євро, тоді як Лідс даже тільки 28.

У нинішньому сезоні в активі Вестона є 3 голи та 1 асист у 21 матчі у складі "б'янконері". Також Маккенні провів 4 поєдинки у складі збірної США на чемпіонаті світу-2022 і за хорошої гри не відзначився результативними діями.