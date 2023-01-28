Фахівець задоволений прогресом молодого уругвайця.
Факундо Пеллістрі, getty images
28 січня 2023, 14:30
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував розвиток уругвайського форварда Факундо Пеллістрі.
"Тепер він також отримуватиме досвід, щоб грати в дорослому футболі. Він зробив кілька справді хороших речей, і ми цим задоволені.
Але я також сподіваюся, що він знає, що йому потрібно робити крок вперед, щоб його часто ставили у склад, щоб часто бути на полі і, отже, заслужити своє місце", — сказав тренер у коментарі пресслужбі МЮ.
Нагадаємо, що у сезоні-2022/23 уругвайський нападник зіграв два поєдинки в усіх змаганнях, у яких віддав дві гольові передачі.