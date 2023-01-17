Англія

В уругвайському вінгері зацікавлені Валенсія, Болонья та Фламенго.

Молодий правий вінгер Манчестер Юнайтед Факундо Пеллістрі може вирушити за новим викликом у своїй кар'єрі у поточне трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво "червоних дияволів" запланувало зустріч із 21-річним уругвайцем, щоб обговорити варіанти з можливою орендою у січні цього року.

На даний момент Пеллістрі чекає на рішення клубу і головного тренера Еріка тен Гага щодо свого майбутнього.

За інформацією джерела, багато клубів запросили оренду уругвайського вінгера, включаючи іспанську Валенсію, італійську Болонью та бразильський Фламенго.

Цього сезону Факундо Пеллістрі провів за першу команду Манчестер Юнайтед всього шість хвилин, які він відіграв у матчі Кубка англійської ліги проти Чарльтона (3:0) та встиг відзначитися асистом.