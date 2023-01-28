"Чайки" не збираються відпускати півзахисника.
Мойзес Кайседо, getty images
28 січня 2023, 14:48
Півзахисник Брайтону Мойзес Кайседо привернув увагу декількох топклубів англійської Прем'єр ліг, проте клуб не хоче його відпускати взимку.
Як повідомляє видання Sky Sports, Арсенал дуже зацікавлений в підписанні еквадорського гравця, проте отримав відмову.
"Чайки" не готові розлучатись з гравцем в поточне зимове трансферне вікно. Більше того, Брайтон відсторонив Кайседо від тренувань до початку лютого через останні події навколо гравця.
У поточному сезоні еквадорець забив гол та віддав один результативний пас у 21 матчі на клубному рівні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що півзахисник відкрито попросив керівництво Брайтона про трансфер.