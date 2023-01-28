Англія

"Чайки" не збираються відпускати півзахисника.

Півзахисник Брайтону Мойзес Кайседо привернув увагу декількох топклубів англійської Прем'єр ліг, проте клуб не хоче його відпускати взимку.

Як повідомляє видання Sky Sports, Арсенал дуже зацікавлений в підписанні еквадорського гравця, проте отримав відмову.

"Чайки" не готові розлучатись з гравцем в поточне зимове трансферне вікно. Більше того, Брайтон відсторонив Кайседо від тренувань до початку лютого через останні події навколо гравця.

У поточному сезоні еквадорець забив гол та віддав один результативний пас у 21 матчі на клубному рівні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що півзахисник відкрито попросив керівництво Брайтона про трансфер.