Англія

Півзахисник хоче покинути клуб.

Трансферна сага з переходом Мойзеса Кайседо в інший клуб з Брайтона набирає обертів під кінець трансферного вікна.

Як стверджує авторитетний інсайдер Фабриціо Романо, еквадорський півзахисник пропустив тренування команди.

Повідомляється, що через це гравець може бути відсутній в заявці на матч Кубка Англії проти Ліверпуля.

У поточному сезоні еквадорський півзахисник забив гол та віддав один результативний пас у 21 матчі на клубному рівні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що півзахисник відкрито попросив керівництво Брайтона про трансфер.