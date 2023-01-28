Півзахисник хоче покинути клуб.
Мойзес Кайседо, getty images
28 січня 2023, 12:27
Трансферна сага з переходом Мойзеса Кайседо в інший клуб з Брайтона набирає обертів під кінець трансферного вікна.
Як стверджує авторитетний інсайдер Фабриціо Романо, еквадорський півзахисник пропустив тренування команди.
Повідомляється, що через це гравець може бути відсутній в заявці на матч Кубка Англії проти Ліверпуля.
У поточному сезоні еквадорський півзахисник забив гол та віддав один результативний пас у 21 матчі на клубному рівні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що півзахисник відкрито попросив керівництво Брайтона про трансфер.