Англія

Нідерландець може перебратись в АПЛ.

Манчестер Юнайтед розглядає різноманітні варіанти посилення лінії захисту в наступне трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sport Italia, "червоні дияволи" хочуть підписати центрального захисника Інтера Стефана Де Врея.

Стверджується, що Манчестер Юнайтед доведеться впоратись з конкуренцією збоку чотирьох інших клубів — Ньюкасла, Тоттенгема, Вільярреала та Фейеноорда.

В цьому сезоні Стефан Де Врей провів 19 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився одним забитим голом. Його контракт з Інтером діє до літа 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що італійський клуб працює над подовженням контракту з нідерландським захисником.