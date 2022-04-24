Италия

Захисник міланського клубу розповів про поточний стан справ у команді перед вирішальним відтинком чемпіонату.

Міланський Інтер напередодні в рамках 34-го туру італійської Серії A здолав римську Рому на власному полі (3:1), завдяки чому зробив іще один крок до можливого захисту чемпіонського титулу.

Інтер — Рома 3:1 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри захисник "нерадзуррі" Стефан де Врей прокоментував амбіції його команди в поточному сезоні.

"Сьогодні ми побачили на полі команду, яка повністю усвідомлювала, для чого була змушена страждати.

Рома дуже сильна в контратаках, тому було важливо, щоб ми атакували з відчуттям рівноваги. Як захисник, я повинен бути готовим керувати лінією оборони, якщо ми втрачаємо контроль над м’ячем, щоб нейтралізувати випад суперників.

Вважаю, що ключовою за останній час була гра проти Ювентуса, у якій ми здобули перемогу на полі суперників. Ми відчули цю гру так, ніби це був матч на виліт, тому доклали всіх зусиль задля того, щоб привезти з собою додому потрібні нам три очки, а потім продовжили перемагати інших суперників.

Ми хочемо продовжувати це робити й надалі", — заявив нідерландський виконавець.

У наступному турі міланський Інтер гратиме в гостях у Болоньї.