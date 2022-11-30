Італія

Голландець може залишитися надовше у Мілані.

Інтер запропонував Стефану Де Врею новий контракт, оскільки вони намагаються уникнути втрати голландця на правах безкоштовного трансферу влітку.

30-річний голландський захисник був основною частиною команди Сімоне Індзагі в столиці Ломбардії, утворюючи надійне тріо разом з Міланом Шкріняром і Алессандро Бастоні . "Нерадзуррі" чекають від Шкріняра рішення щодо своєї остаточної пропозиції по новому контракту, але словацький центрбек не єдиний захисник, який може залишитися у клубі.

Як повідомляє TMW, Інтер хоче продовжити роботу з Де Вреєм, контракт якого закінчується влітку, і вони запропонували йому нову дворічну умову з зарплатнею, подібною до шестизначної суми, яку він отримує зараз.

Рішення буде прийнято лише після закінчення чемпіонату світу в Катарі.