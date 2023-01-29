Англія
29 січня 2023, 17:28
Брайтон вибив Ліверпуль із Кубку Англії на стадії 1/16 фіналу
Колектив Роберто Де Дзербі дотиснув суперників у компенсований час.
Брайтон — Ліверпуль, Getty Images
29 січня 2023, 17:28
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Брайтон — Ліверпуль 2:1
Голи: Данк, 39, Мітома, 90+2 — Елліотт, 31
Брайтон: Стіл — Лемпті (ван Геке, 90+5), Данк, Вебстер (Велтман, 46), Еступіньян — Марч, Мак Аллістер, Грос, Мітома — Фергюсон (Ундав, 88), Велбек (Гілмор, 67).
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Мілнер, 58), Конате, Гомес, Е. Робертсон — Кейта (Гендерсон, 59), Байцетич (Фабіньо, 84), Алькантара (Джонс, 78) — Салах, Гакпо, Елліотт (Нуньєс, 59).
Попередження: Данк, Робертсон — Байцетич, Конате, Фабіньо