Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/16 фіналу Кубка Англії, що відбувся 29 січня 2023, 15:30.

У поєдинку 1/16 фіналу Кубка Англії Брайтон здобув на своєму полі вольову перемогу над Ліверпулем.

Мінімально програючи у рахунку, підопічні Роберто Де Дзербі зуміли відігратися ще в першому таймі, а переможний м'яч забили у компенсований до другого тайму час — його автором став Каору Мітома.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Брайтон — Ліверпуль в 1/16 фіналу Кубка англійської ліги-2022/23:

Брайтон — Ліверпуль 2:1

Голи: Данк, 39, Мітома, 90+2 — Елліотт, 31



Брайтон: Стіл — Лемпті (ван Геке, 90+5), Данк, Вебстер (Велтман, 46), Еступіньян — Марч, Мак Аллістер, Грос, Мітома — Фергюсон (Ундав, 88), Велбек (Гілмор, 67).



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Мілнер, 58), Конате, Гомес, Е. Робертсон — Кейта (Гендерсон, 59), Байцетич (Фабіньо, 84), Алькантара (Джонс, 78) — Салах, Гакпо, Елліотт (Нуньєс, 59).



Попередження: Данк, Робертсон — Байцетич, Конате, Фабіньо